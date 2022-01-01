Росія обстріляла Курахове на Донеччині: 8 загиблих та 5 поранених

Росія обстріляла Курахове на Донеччині: 8 загиблих та 5 поранених
Росія 7 грудня знову обстріляла Курахове Донецької області.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню.
Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
8 людей загинули, 5 – поранені!" - йдеться в повідомленні.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
Росія обстріляла Курахове на Донеччині: 8 загиблих та 5 поранених
Росія обстріляла Курахове на Донеччині: 8 загиблих та 5 поранених

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині шахрай з Одеси ошукав пенсіонерку на 850 євро
Сьогодні, 17:25
Росія обстріляла Курахове на Донеччині: 8 загиблих та 5 поранених
Сьогодні, 17:12
Волинянці, яка постраждала в ДТП на трасі Луцьк-Горохів, потрібна допомога
Сьогодні, 16:59
На Волині попрощалися із бойовим медиком Валентином Пігілієвим
Сьогодні, 16:56
Розповіли, якою буде цьогоріч новорічна ялинка у Луцьку
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
Журнал Time визнав «Людиною року» Володимира Зеленського і «дух України» Журнал Time визнав «Людиною року» Володимира Зеленського і «дух України»
Сьогодні, 15:32
До 12 років ув’язнення засудили священника УПЦ МП, який «зливав» позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку До 12 років ув’язнення засудили священника УПЦ МП, який «зливав» позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку
Сьогодні, 14:35
Росія замовила сотні безпілотників і ракет в Ірану, – Zeit Росія замовила сотні безпілотників і ракет в Ірану, – Zeit
Сьогодні, 14:15
НАТО вважає, що Росія готує великий наступ навесні НАТО вважає, що Росія готує великий наступ навесні
Сьогодні, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шахрай з Одеси ошукав пенсіонерку на 850 євро
Сьогодні, 17:25
 0
Росія обстріляла Курахове на Донеччині: 8 загиблих та 5 поранених
Сьогодні, 17:12
 0
Волинянці, яка постраждала в ДТП на трасі Луцьк-Горохів, потрібна допомога
Сьогодні, 16:59
 0
На Волині попрощалися із бойовим медиком Валентином Пігілієвим
Сьогодні, 16:56
 0
Розповіли, якою буде цьогоріч новорічна ялинка у Луцьку
Сьогодні, 16:21
 0
Медіа
відео
1/8