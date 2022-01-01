Росія обстріляла Курахове на Донеччині: 8 загиблих та 5 поранених
Сьогодні, 17:12
Росія 7 грудня знову обстріляла Курахове Донецької області.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню.
Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
8 людей загинули, 5 – поранені!" - йдеться в повідомленні.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню.
Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
8 людей загинули, 5 – поранені!" - йдеться в повідомленні.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
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