Росія обстріляла Курахове на Донеччині: 8 загиблих та 5 поранених





Про це Кирило Тимошенко.



"Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню.

Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.

8 людей загинули, 5 – поранені!" - йдеться в повідомленні.



Голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія 7 грудня знову обстріляла Курахове Донецької області.Про це повідомив заступник голови Офісу президента"Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню.Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.8 людей загинули, 5 – поранені!" - йдеться в повідомленні.Голова Донецької ОВАдодав, що під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.

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