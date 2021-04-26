Волинянці, яка постраждала в ДТП на трасі Луцьк-Горохів, потрібна допомога

Дарини Кузьмук. Нині вона у важкому стані в лікарні. Лікарі борються за її життя. На лікування потрібні значні кошти.



Про це повідомила Галина Гайда, пише



Нагадаємо,



Серед учасників ДТП найбільше постраждала – Дарина Кузьмук (донька викладачів Горохівського фахового коледжу ЛНУП).



Крім важких травм ніг, голови та легень, потрібне втручання лицевого хірурга. Для виходжування дитини потрібне дороговартісне лікування.



Нині дівчинка перебуває у стабільно-важкому стані. Батьки та лікарі з усіх сил борються за її життя. Крім важких травм ніг, голови та легень, потрібне втручання лицевого хірурга. Для виходжування дитини потрібне дороговартісне лікування.



Небайдужих просять долучитися до збору коштів для допомоги на лікуваня Дарини. Гроші можна переказувати на картки за номерами:



4149 6293 4202 5590 картка Приватбанку – Кузьмук Леонід Якович (батько),



5168 7427 3025 9391 картка Приватбанку – Кузьмук Оксана Михайлівна (мама),



5375 4114 1275 7903 Монобанк – Кузьмук Михайло Леонідович (брат).

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