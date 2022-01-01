На Волині шахрай з Одеси обдурив пенсіонерку на 850 євро





Про це Юрій Крошко.



Жінці зателефонували сьогодні, близько 13 години, що нібито її дочка потрапила в ДТП поблизу місця проживання, отримала травму ніг і потрібні гроші. Причому голос у слухавці був майже як голос дочки.



Потім слухавку нібито передали «лікареві», який сказав, що зараз прийде чоловік, якому потрібно буде віддати грошові кошти.

Так і сталось: пенсіонерка передала кошти невідомій особі на ім’я Андрій. Лише через кілька хвилин вона отямилась та вирішила зателефонувати доньці.



Звісно, ні в яку аварію та не потрапляла. Дочка негайно подзвонила в поліцію і повідомила про скоєне.



Оперативники затримали шахрая менш, ніж за годину, гроші ще були при ньому, переслати спільникам він їх не встиг.



«Андрій» виявився мешканцем Одеси, 1992 року народження, сюди він прибув спеціально для участі в схожих шахрайських схемах. Але віднині буде поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Менше години знадобилось співробітникам управління карного розшуку та Луцького РУП, аби затримати шахрая, який забрав у пенсіонерки 850 євро.Про це повідомляє начальник Головного управління поліції у Волинській областіЖінці зателефонували сьогодні, близько 13 години, що нібито її дочка потрапила в ДТП поблизу місця проживання, отримала травму ніг і потрібні гроші. Причому голос у слухавці був майже як голос дочки.Потім слухавку нібито передали «лікареві», який сказав, що зараз прийде чоловік, якому потрібно буде віддати грошові кошти.Так і сталось: пенсіонерка передала кошти невідомій особі на ім’я Андрій. Лише через кілька хвилин вона отямилась та вирішила зателефонувати доньці.Звісно, ні в яку аварію та не потрапляла. Дочка негайно подзвонила в поліцію і повідомила про скоєне.Оперативники затримали шахрая менш, ніж за годину, гроші ще були при ньому, переслати спільникам він їх не встиг.«Андрій» виявився мешканцем Одеси, 1992 року народження, сюди він прибув спеціально для участі в схожих шахрайських схемах. Але віднині буде поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

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