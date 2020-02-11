Мер Рівного звернувся до СБУ та «Укренерго» через несправедливий розподіл електроенергії

Мер Рівного звернувся до СБУ та «Укренерго» через несправедливий розподіл електроенергії
Міський голова Рівного Олександр Третяк звернувся до НЕК "Укренерго" та Служби безпеки України щодо розподілів графіків відключення світла.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури цілодобово перебуває в зоні уваги міської влади, разом з тим необхідність неухильного забезпечення базових потреб населення повинно контролюватися на найвищому державному рівні.

Саме тому звернувся до керівництва НЕК Укренерго, СБУ в Рівненській області, по здійсненню позапланових перевірок на об’єктах енергетики щодо справедливого розподілу електроенергії між споживачами Рівного та заживлення об’єктів критичної інфраструктури.

Вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго - негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках з тепловими пунктами та котельнями і не порушувати нормативів відключення", - наголосив Третяк.

Також мер Рівного вимагає належної комунікації операторів розподілу електроенергії зі споживачами, зокрема донести інформацію про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.

"Неприпустимо тримати людей в невіданні, в той час, як я особисто приймаю дзвінки від десятків мешканців міста щодня зі скаргами. Тому вимагаю максимального дотримання оприлюднених графіків відключень для населення та інформування про аварійні відключення", - зазначив він.

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Теги: Рівне, світло, СБУ
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