Мер Рівного звернувся до СБУ та «Укренерго» через несправедливий розподіл електроенергії
Сьогодні, 18:15
Міський голова Рівного Олександр Третяк звернувся до НЕК "Укренерго" та Служби безпеки України щодо розподілів графіків відключення світла.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури цілодобово перебуває в зоні уваги міської влади, разом з тим необхідність неухильного забезпечення базових потреб населення повинно контролюватися на найвищому державному рівні.
Саме тому звернувся до керівництва НЕК Укренерго, СБУ в Рівненській області, по здійсненню позапланових перевірок на об’єктах енергетики щодо справедливого розподілу електроенергії між споживачами Рівного та заживлення об’єктів критичної інфраструктури.
Вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго - негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках з тепловими пунктами та котельнями і не порушувати нормативів відключення", - наголосив Третяк.
Також мер Рівного вимагає належної комунікації операторів розподілу електроенергії зі споживачами, зокрема донести інформацію про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.
"Неприпустимо тримати людей в невіданні, в той час, як я особисто приймаю дзвінки від десятків мешканців міста щодня зі скаргами. Тому вимагаю максимального дотримання оприлюднених графіків відключень для населення та інформування про аварійні відключення", - зазначив він.
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Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури цілодобово перебуває в зоні уваги міської влади, разом з тим необхідність неухильного забезпечення базових потреб населення повинно контролюватися на найвищому державному рівні.
Саме тому звернувся до керівництва НЕК Укренерго, СБУ в Рівненській області, по здійсненню позапланових перевірок на об’єктах енергетики щодо справедливого розподілу електроенергії між споживачами Рівного та заживлення об’єктів критичної інфраструктури.
Вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго - негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках з тепловими пунктами та котельнями і не порушувати нормативів відключення", - наголосив Третяк.
Також мер Рівного вимагає належної комунікації операторів розподілу електроенергії зі споживачами, зокрема донести інформацію про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.
"Неприпустимо тримати людей в невіданні, в той час, як я особисто приймаю дзвінки від десятків мешканців міста щодня зі скаргами. Тому вимагаю максимального дотримання оприлюднених графіків відключень для населення та інформування про аварійні відключення", - зазначив він.
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