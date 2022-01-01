Україна має право захищати себе не лише на власній території, – уряд Німеччини





Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, коментуючи нещодавні удари по військових об’єктах у Росії, повідомляє



Він нагадав, що Україна зазнає атак з боку Росії вже понад дев'ять місяців.



"Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією", - додав Гебештрайт.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Право держави на самооборону передбачено статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.Про це заявив речник федерального уряду Німеччини, коментуючи нещодавні удари по військових об’єктах у Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.Він нагадав, що Україна зазнає атак з боку Росії вже понад дев'ять місяців."Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією", - додав Гебештрайт.Нагадаємо, 5 грудня вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи . Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків.

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