Україна має право захищати себе не лише на власній території, – уряд Німеччини
Сьогодні, 19:05
Право держави на самооборону передбачено статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.
Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, коментуючи нещодавні удари по військових об’єктах у Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.
Він нагадав, що Україна зазнає атак з боку Росії вже понад дев'ять місяців.
"Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією", - додав Гебештрайт.
Нагадаємо, 5 грудня вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи. Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків.
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Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, коментуючи нещодавні удари по військових об’єктах у Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.
Він нагадав, що Україна зазнає атак з боку Росії вже понад дев'ять місяців.
"Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією", - додав Гебештрайт.
Нагадаємо, 5 грудня вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи. Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків.
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