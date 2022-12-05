У Росії – вибух на військовому аеродромі в Енгельсі: пошкоджені два бомбардувальники-ракетоносці





Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише



"Хлопок на аеродромі Енгельс. Пишуть: пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені. Скорбім. З Днем волонтера!" - написав він.



Рано вранці 5 грудня жителі російських міст Саратов та Енгельс, де поряд розташована авіабаза ВКС РФ, повідомили про "гучний вибух". Про це також писалии місцеві ЗМІ.



На відео з камери спостереження, яка зняла спалах, звук дійшов до мікрофона через 12 секунд, тобто вибух стався приблизно за 4 км від точки спостереження. Він був такої сили, що камера затремтіла.



На ще одному відео за 20 секунд до спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети чи літака.



Російські пропагандистські Telegram-канали пишуть про "атаку безпілотника", який "впав на злітно-посадкову смугу", внаслідок чого пошкодження отримали два Ту-95. Також повідомляється про поранених військовослужбовців.



Реальну кількість ймовірно вбитих, поранених, травмованих співробітників військового об'єкта ЗС РФ, а також ступінь пошкодження інфраструктури та техніки наразі дізнатися неможливо.



Глава Енгельського району Дмитро Плєханов не підтвердив інформацію про вибух, однак пожробиць теж не повідомив.



Нагадаємо, місто Саратов розташоване на правому березі Волги за 458 км від кордону України. На іншому березі знаходиться містечко-супутник Енгельс, який обслуговує однойменну авіабазу. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок вибуху на аеродромі в Саратовській області Росії пошкоджені два ворожих стратегічних бомбардувальники.Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ, пише LB.ua "Хлопок на аеродромі Енгельс. Пишуть: пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені. Скорбім. З Днем волонтера!" - написав він.Рано вранці 5 грудня жителі російських міст Саратов та Енгельс, де поряд розташована авіабаза ВКС РФ, повідомили про "гучний вибух". Про це також писалии місцеві ЗМІ.На відео з камери спостереження, яка зняла спалах, звук дійшов до мікрофона через 12 секунд, тобто вибух стався приблизно за 4 км від точки спостереження. Він був такої сили, що камера затремтіла.На ще одному відео за 20 секунд до спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети чи літака.Російські пропагандистські Telegram-канали пишуть про "атаку безпілотника", який "впав на злітно-посадкову смугу", внаслідок чого пошкодження отримали два Ту-95. Також повідомляється про поранених військовослужбовців.Реальну кількість ймовірно вбитих, поранених, травмованих співробітників військового об'єкта ЗС РФ, а також ступінь пошкодження інфраструктури та техніки наразі дізнатися неможливо.Глава Енгельського району Дмитро Плєханов не підтвердив інформацію про вибух, однак пожробиць теж не повідомив.Нагадаємо, місто Саратов розташоване на правому березі Волги за 458 км від кордону України. На іншому березі знаходиться містечко-супутник Енгельс, який обслуговує однойменну авіабазу. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.

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