У Володимирі прикрасять живу ялинку
Сьогодні, 10:53
Життя триває і на частинку казки та різдвяної магії заслуговує кожен з нас, а особливо наймолодші володимирчани, дитинство яких минає у такий важкий час.
Так вважає Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.
Відтак прийняли рішення прикрасити до новорічно-різдвяних свят одну із ялинок, що росте у парку "Слов'янський", біля якої дорослі та діти зможуть хоча б на трішки перенестись у святкову атмосферу.
Працівники комунального підприємства "Полігон" уже почали облаштовувати територію біля ялинки, адже на газоні зроблять спеціальний настил. Будиночок для торгівлі та лавки, які знаходяться поруч, перенесуть, а саму територію огородять.
Підготовчі роботи планують завершити до 15 грудня, тож уже до Дня Миколая дітвору потішить святково вбрана вічнозелена красуня.
"Про світлову ілюмінацію, з огляду на теперішню енергетичну кризу, поки що не йдеться, проте, сподіваюсь, що зможемо засвітити ялинку хоча б на короткий період на свята - Святого Миколая, Різдво та Новий рік", - написав Пальонка.
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Так вважає Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.
Відтак прийняли рішення прикрасити до новорічно-різдвяних свят одну із ялинок, що росте у парку "Слов'янський", біля якої дорослі та діти зможуть хоча б на трішки перенестись у святкову атмосферу.
Працівники комунального підприємства "Полігон" уже почали облаштовувати територію біля ялинки, адже на газоні зроблять спеціальний настил. Будиночок для торгівлі та лавки, які знаходяться поруч, перенесуть, а саму територію огородять.
Підготовчі роботи планують завершити до 15 грудня, тож уже до Дня Миколая дітвору потішить святково вбрана вічнозелена красуня.
"Про світлову ілюмінацію, з огляду на теперішню енергетичну кризу, поки що не йдеться, проте, сподіваюсь, що зможемо засвітити ялинку хоча б на короткий період на свята - Святого Миколая, Різдво та Новий рік", - написав Пальонка.
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