У Криму помітили перші ознаки евакуації окупантів





Про це



“Нова загроза музейним колекціям! До частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій”, - йдеться у повідомленні.



На думку експертів інституту, евакуацію можуть розпочати у разі відходу військ загарбника на Перекоп або з розгортанням наступу ЗСУ на лівий берег Дніпра.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Криму помітили ознаки можливої підготовки до “жесту доброї волі” з боку окупантів. Так само, як перед втечею з правобережжя Херсонщини, росіяни, очевидно, готуються вивозити історико-культурні цінності.Про це повідомляє Кримський інститут стратегічних досліджень.“Нова загроза музейним колекціям! До частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій”, - йдеться у повідомленні.На думку експертів інституту, евакуацію можуть розпочати у разі відходу військ загарбника на Перекоп або з розгортанням наступу ЗСУ на лівий берег Дніпра.

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