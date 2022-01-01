У Криму помітили перші ознаки евакуації окупантів
Сьогодні, 10:25
У Криму помітили ознаки можливої підготовки до “жесту доброї волі” з боку окупантів. Так само, як перед втечею з правобережжя Херсонщини, росіяни, очевидно, готуються вивозити історико-культурні цінності.
Про це повідомляє Кримський інститут стратегічних досліджень.
“Нова загроза музейним колекціям! До частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій”, - йдеться у повідомленні.
На думку експертів інституту, евакуацію можуть розпочати у разі відходу військ загарбника на Перекоп або з розгортанням наступу ЗСУ на лівий берег Дніпра.
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Про це повідомляє Кримський інститут стратегічних досліджень.
“Нова загроза музейним колекціям! До частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій”, - йдеться у повідомленні.
На думку експертів інституту, евакуацію можуть розпочати у разі відходу військ загарбника на Перекоп або з розгортанням наступу ЗСУ на лівий берег Дніпра.
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