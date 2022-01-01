ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в Маріуполі
Сьогодні, 10:39
Українські військові нанесли удар по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі. Вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", - розповів він у понеділок, 5 грудня.
За словами Андрющенка, вже є підтвердження від Маріупольського Спротиву щодо ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двохколісних одиниць військової техніки.
"Щодо вже не живої сили - хто взагалі її рахує", - констатував радник мера.
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Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", - розповів він у понеділок, 5 грудня.
За словами Андрющенка, вже є підтвердження від Маріупольського Спротиву щодо ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двохколісних одиниць військової техніки.
"Щодо вже не живої сили - хто взагалі її рахує", - констатував радник мера.
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