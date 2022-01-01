За тиждень на Волині сталося 24 пожежі: є загиблі

За тиждень на Волині сталося 24 пожежі: є загиблі
У період з 28 листопада по 4 грудня 2022 року рятувальники ліквідували 24 пожежі на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Пожежники врятували 1 людину, здійснили 14 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Група піротехнічних робіт знешкодила 3-х вибухонебезпечних предметів у Луцькому районі.

На місці пожеж виявили 2-х загиблих (30 листопада – у с. Будище та в с. Козлиничі Ковельського району).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежі, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в Маріуполі
Сьогодні, 10:39
У Криму помітили перші ознаки евакуації окупантів
Сьогодні, 10:25
За тиждень на Волині сталося 24 пожежі: є загиблі
Сьогодні, 10:15
Російська авіація продовжить наземні атаки на низькому рівні, – розвідка Британії
Сьогодні, 10:05
Скільки коштує відбудувати Україну
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
У Луцьку горів підвал багатоповерхівки. ФОТО У Луцьку горів підвал багатоповерхівки. ФОТО
22 листопад, 11:14
Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж Автомобіль, гараж, дрова: за добу на Волині сталося 5 пожеж
06 вересень, 11:00
На Волині в пожежі згоріли дві автівки На Волині в пожежі згоріли дві автівки
12 травень, 12:50
Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі
13 квітень, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рованцях зіткнулися три автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
 0
Нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності
Сьогодні, 11:26
 0
У Росії – вибух на військовому аеродромі в Енгельсі: пошкоджені два бомбардувальники-ракетоносці
Сьогодні, 11:05
 0
У Володимирі прикрасять живу ялинку
Сьогодні, 10:53
 0
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в Маріуполі
Сьогодні, 10:39
 0
Медіа
відео
1/8