За тиждень на Волині сталося 24 пожежі: є загиблі
Сьогодні, 10:15
У період з 28 листопада по 4 грудня 2022 року рятувальники ліквідували 24 пожежі на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Пожежники врятували 1 людину, здійснили 14 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Група піротехнічних робіт знешкодила 3-х вибухонебезпечних предметів у Луцькому районі.
На місці пожеж виявили 2-х загиблих (30 листопада – у с. Будище та в с. Козлиничі Ковельського району).
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Пожежники врятували 1 людину, здійснили 14 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Група піротехнічних робіт знешкодила 3-х вибухонебезпечних предметів у Луцькому районі.
На місці пожеж виявили 2-х загиблих (30 листопада – у с. Будище та в с. Козлиничі Ковельського району).
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