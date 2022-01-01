За тиждень на Волині сталося 24 пожежі: є загиблі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Пожежники врятували 1 людину, здійснили 14 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.



Група піротехнічних робіт знешкодила 3-х вибухонебезпечних предметів у Луцькому районі.



На місці пожеж виявили 2-х загиблих (30 листопада – у с. Будище та в с. Козлиничі Ковельського району).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У період з 28 листопада по 4 грудня 2022 року рятувальники ліквідували 24 пожежі на Волині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Пожежники врятували 1 людину, здійснили 14 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.Група піротехнічних робіт знешкодила 3-х вибухонебезпечних предметів у Луцькому районі.На місці пожеж виявили 2-х загиблих (30 листопада – у с. Будище та в с. Козлиничі Ковельського району).

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