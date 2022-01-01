Скільки коштує відбудувати Україну





Про це заявила Віце-президент Світового банку Ганна Бьєрде, пише



"Раніше ми опублікували цифру, розраховану спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад, щодо енергоефективності. Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро", – заявила Б'єрде.



Вона додала, що зараз ця цифра збільшилася до 500-600 мільярдів євро.

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