Вночі Росія вдарила трьома ракетами по Кривому Рогу

Вночі Росія вдарила трьома ракетами по Кривому Рогу
Вночі, 5 грудня, росіяни вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу: є один загиблий та троє поранених.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", - йдеться в повідомленні.

Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада.

"Люди цілі. Деталі атаки уточнюються", - наголосив Резніченко.


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Теги: Росія, Україна, війна
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