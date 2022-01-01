Вночі Росія вдарила трьома ракетами по Кривому Рогу





Про це Валентин Резніченко.



"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", - йдеться в повідомленні.



Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.



Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада.



"Люди цілі. Деталі атаки уточнюються", - наголосив Резніченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 5 грудня, росіяни вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу: є один загиблий та троє поранених.Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", - йдеться в повідомленні.Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада."Люди цілі. Деталі атаки уточнюються", - наголосив Резніченко.

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