Курс валют у Луцьку 5 грудня

Курс валют у Луцьку 5 грудня
5 грудня долар продають за 40,10, а купують за 40,22.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41,54, а продають за – 41,76.

Щодо польського злотого, то його купують за 8,75, а продають за 8,95.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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