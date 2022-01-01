Волинські школярі на уроках виготовляють окопні свічки. ФОТО





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Школярі разом з педагогом Андрієм Никоньчуком майструють вироби на уроках трудового навчання і передають місцевим волонтерам, аби ті доставили на передову.



«З використаних бляшаних банок, картону, воску ми виготовляємо окопні свічки для наших захисників, – пояснюють школярі. – Ці свічки є джерелом не тільки світла, а ще й тепла. Вони не бояться вологи та вітру, полум'я може сягати до 30 см, а процес горіння триває від 1,5 до 5 годин. Такими свічками легко можна освітити підвал чи окоп», – зазначають у повідомленні.

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