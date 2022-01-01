Реставратори з Києва відновлять старовинні царські врата з Волині. ФОТО

Реставратори з Києва відновлять старовинні царські врата з Волині. ФОТО
Художники-реставратори науково-дослідного реставраційного центру оглянули царські врата "Древо Єсея" у Музеї волинської ікони та оновили його навершя.

Про це розповіла Суспільному директорка музею Тетяна Єлісєєва.

Загалом у колекції Музею волинської ікони є четверо царських врат, зроблених народними майстрами. Експонат "Древо Єсея" середини XVIII століття був привезений із села Пісочне Ковельського району.

Київські реставратори поліхромної скульптури та декоративного рельєфу Ярослав Туряк та Валентин Ярмоленко під керівництвом Олексія Тихоновського оглянули усі царські врата музею та оновили навершя "Древа Єсея", – розповіла Тетяна Єлісєєва.

"Навершя вгорі немає, воно є окремо, і саме на наверші залишилося більше поліхромного розпису та позолочення. І навершя було повністю розчищено і укріплене", – говорить директорка. Додає: це – одні із кращих врат періоду бароко, виконані поліхромним розписом.

Поліхромний розпис на фігурках царів практично не зберігся, каже директорка музею. Для майбутньої реставрації "Древо Єсея" планують доставити у столицю.

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Теги: реставрація, культура, Волинь, Музей волинської ікони
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