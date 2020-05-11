З лютого до Росії депортували майже 3 мільйони українців

З лютого до Росії депортували майже 3 мільйони українців
З початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.

Про це повідомляє уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії і має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, він може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:

0-800-50-17-20 (безкоштовно)
+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України).

Росію також звинувачують у примусовій депортації з України 210 тисяч дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: депортація, українці, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Говорити російською тепер соромно»: нові опитування про ставлення українців до мови
Сьогодні, 06:11
З лютого до Росії депортували майже 3 мільйони українців
Сьогодні, 05:45
90% населення світу має імунітет до коронавірусу
Сьогодні, 04:27
На Світязі молиться шаман зі США. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
Росіяни використали хімічну зброю в Україні
Сьогодні, 01:55
Схожі новини
1,5 мільйона українців не можуть повернутися додому з Росії 1,5 мільйона українців не можуть повернутися додому з Росії
26 вересень, 04:11
Росіяни депортували з Маріуполя ще 400 людей Росіяни депортували з Маріуполя ще 400 людей
10 травень, 16:19
Росіяни депортували 308 людей з Маріуполя у Росію Росіяни депортували 308 людей з Маріуполя у Росію
23 квітень, 14:56
У Росії в аварії загинув один українець, ще троє – травмовані У Росії в аварії загинув один українець, ще троє – травмовані
11 травень, 2020, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Говорити російською тепер соромно»: нові опитування про ставлення українців до мови
Сьогодні, 06:11
 0
З лютого до Росії депортували майже 3 мільйони українців
Сьогодні, 05:45
 0
90% населення світу має імунітет до коронавірусу
Сьогодні, 04:27
 0
На Світязі молиться шаман зі США. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
 0
Росіяни використали хімічну зброю в Україні
Сьогодні, 01:55
 0
Медіа
відео
1/8