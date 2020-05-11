З лютого до Росії депортували майже 3 мільйони українців





Про це Дмитро Лубінець.



Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії і має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, він може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:



0-800-50-17-20 (безкоштовно)

+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України).



Росію також звинувачують у примусовій депортації з України 210 тисяч дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.Про це повідомляє уповноважений Верховної ради з прав людиниВін зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії і має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, він може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:0-800-50-17-20 (безкоштовно)+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України).Росію також звинувачують у примусовій депортації з України 210 тисяч дітей.

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