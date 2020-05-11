З лютого до Росії депортували майже 3 мільйони українців
Сьогодні, 05:45
З початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.
Про це повідомляє уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії і має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, він може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:
0-800-50-17-20 (безкоштовно)
+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України).
Росію також звинувачують у примусовій депортації з України 210 тисяч дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії і має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, він може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:
0-800-50-17-20 (безкоштовно)
+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України).
Росію також звинувачують у примусовій депортації з України 210 тисяч дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Говорити російською тепер соромно»: нові опитування про ставлення українців до мови
Сьогодні, 06:11
З лютого до Росії депортували майже 3 мільйони українців
Сьогодні, 05:45
90% населення світу має імунітет до коронавірусу
Сьогодні, 04:27
На Світязі молиться шаман зі США. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
Росіяни використали хімічну зброю в Україні
Сьогодні, 01:55
Медіа