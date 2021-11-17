90% населення світу має імунітет до коронавірусу

90% населення світу має імунітет до коронавірусу
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше у 90% населення планети вже сформувався імунітет до вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) або після попереднього інфікування, або внаслідок вакцинації.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє "Громадське радіо".

«За оцінками ВООЗ, принаймні 90 відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до вірусу SARS-CoV-2 чи то через попередню інфекцію, чи через вакцинацію», — сказав Гебреєсус.

Водночас, зауважив він, «зниження пильності залишає двері відчиненими для появи нового штаму вірусу, який може поширитись і витіснити Omicron, що зараз домінує».

«Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового варіанту, який потенційно може спричинити значну смертність», – попередив гендиректор ВООЗ.

Нагадаємо, що у період із 11 по 17 листопада в Україні зареєстрували 6757 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед хворих 779 дітей та 150 медпрацівників.

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Теги: коронавірус, світ, імунітет
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