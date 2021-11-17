90% населення світу має імунітет до коронавірусу

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше у 90% населення планети вже сформувався імунітет до вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) або після попереднього інфікування, або внаслідок вакцинації.Про це заявив генеральний директор ВООЗ, повідомляє "Громадське радіо".«За оцінками ВООЗ, принаймні 90 відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до вірусу SARS-CoV-2 чи то через попередню інфекцію, чи через вакцинацію», — сказав Гебреєсус.Водночас, зауважив він, «зниження пильності залишає двері відчиненими для появи нового штаму вірусу, який може поширитись і витіснити Omicron, що зараз домінує».«Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового варіанту, який потенційно може спричинити значну смертність», – попередив гендиректор ВООЗ.Нагадаємо, що у період із 11 по 17 листопада в Україні зареєстрували 6757 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед хворих 779 дітей та 150 медпрацівників.