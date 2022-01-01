Росіяни використали хімічну зброю в Україні

Росіяни використали хімічну зброю в Україні
У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що на українських захисників у східній частині країни скидають хлорприкринові гранати.

Армія РФ використовує в Україні заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати К-51. Про це повідомили на сторінці Військово-морських сил ЗСУ, - пише Кореспондент.

"Хлорпикринові гранати окупанти скидають з дронів на наших захисників на Сході. Щоб уберегтися від сильної дратівливої дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції в засобах хімічного захисту. Однак навіть у таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогові, і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці зі ще більшим завзяттям їх знищуватимуть. Слава захисникам України!" - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Генштаб не підтвердив масового завезення російської хімічної зброї в Україну.

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Теги: війна, хімічна зброя, росія
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