Де і коли на Волині вимикатимуть світло сьогодні, 5 грудня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ

Де і коли на Волині вимикатимуть світло сьогодні, 5 грудня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Через пошкодження об'єктів енергетики та у зв'язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні, зберігається дефіцит потужності.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається.

ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблені графіки стабілізаційних вимкнень по районах обслуговування філій товариства.

Ознайомитись із графіками на 5 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.

Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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Теги: відключення світла, Волинь, графіки
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