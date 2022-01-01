5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 5 грудня, день народження відзначає директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Олександр Дубина (на фото)та адвокат Дмитро Бурда.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Михайло і Петро - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
5 грудня українці відзначають День працівників статистики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Михайло і Петро - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
5 грудня українці відзначають День працівників статистики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 4 грудня
04 грудень, 23:22
На Донбасі лікарні переповнені пораненими окупантами, – Генштаб
04 грудень, 22:44
Медіа