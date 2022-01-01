На Донбасі лікарні переповнені пораненими окупантами, – Генштаб

На Донбасі лікарні переповнені пораненими окупантами, – Генштаб
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомили у Генштабі.

Лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника.

Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають.

В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

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Теги: Донбас, поранені окупанти
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Сьогодні, 23:22
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На Донбасі лікарні переповнені пораненими окупантами, – Генштаб
Сьогодні, 22:44
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