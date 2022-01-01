На Донбасі лікарні переповнені пораненими окупантами, – Генштаб





Про це повідомили у Генштабі.



Лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника.



Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають.



В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

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