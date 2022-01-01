З понеділка Україна зможе перейти від аварійних відключень до стабілізаційних





Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко, передає



Він зазначив, що сьогодні енергетикам вдалось додатково запустити один енергоблок Хмельницької АЕС потужністю в 1 ГВт.



Також вони відремонтували деякі високовольтні лінії електропередачі та відновили роботу трансформаторів.



«Це дозволить вже з завтрашнього дня, щоб об'єднана енергетична система України працювала, і перейшла з аварійних відключень до стабілізаційних», - підкреслив Омельченко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки зусиллям енергетиків з понеділка енергетична система України зможе перейти від аварійних відключень електроенергії до стабілізаційних.Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова»передає Цензор. Він зазначив, що сьогодні енергетикам вдалось додатково запустити один енергоблок Хмельницької АЕС потужністю в 1 ГВт.Також вони відремонтували деякі високовольтні лінії електропередачі та відновили роботу трансформаторів.«Це дозволить вже з завтрашнього дня, щоб об'єднана енергетична система України працювала, і перейшла з аварійних відключень до стабілізаційних», - підкреслив Омельченко.

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