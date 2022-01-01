З понеділка Україна зможе перейти від аварійних відключень до стабілізаційних

З понеділка Україна зможе перейти від аварійних відключень до стабілізаційних
Завдяки зусиллям енергетиків з понеділка енергетична система України зможе перейти від аварійних відключень електроенергії до стабілізаційних.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко, передає Цензор.

Він зазначив, що сьогодні енергетикам вдалось додатково запустити один енергоблок Хмельницької АЕС потужністю в 1 ГВт.

Також вони відремонтували деякі високовольтні лінії електропередачі та відновили роботу трансформаторів.

«Це дозволить вже з завтрашнього дня, щоб об'єднана енергетична система України працювала, і перейшла з аварійних відключень до стабілізаційних», - підкреслив Омельченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка вкрала електроенергії на понад 400 тисяч, щоб майнити криптовалюту
Сьогодні, 21:45
З понеділка Україна зможе перейти від аварійних відключень до стабілізаційних
Сьогодні, 21:00
На Волині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:10
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
Ворог наступає на двох напрямках: яка ситуація на фронті станом на 4 листопада
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Ворог наступає на двох напрямках: яка ситуація на фронті станом на 4 листопада Ворог наступає на двох напрямках: яка ситуація на фронті станом на 4 листопада
Сьогодні, 19:18
Макрон пропонує НАТО надати Росії гарантії безпеки Макрон пропонує НАТО надати Росії гарантії безпеки
Сьогодні, 10:56
Ситуація на фронті станом на 4 грудня: ЗСУ відбили атаки росіян біля 17 населених пунктів Ситуація на фронті станом на 4 грудня: ЗСУ відбили атаки росіян біля 17 населених пунктів
Сьогодні, 09:00
Кремль анонсував візит Путіна на Донбас Кремль анонсував візит Путіна на Донбас
03 грудень, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка вкрала електроенергії на понад 400 тисяч, щоб майнити криптовалюту
Сьогодні, 21:45
 0
З понеділка Україна зможе перейти від аварійних відключень до стабілізаційних
Сьогодні, 21:00
 0
На Волині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:10
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Ворог наступає на двох напрямках: яка ситуація на фронті станом на 4 листопада
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8