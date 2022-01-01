Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня
У понеділок, 5 грудня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.

У Волинському обласному центрі з гідрометеорології попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.

Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +1°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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