Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 5 грудня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.
У Волинському обласному центрі з гідрометеорології попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.
Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +1°.
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У Волинському обласному центрі з гідрометеорології попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.
Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +1°.
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