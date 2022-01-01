Волинські тероборонівці отримали Бойовий прапор. ВІДЕО





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«Вручення Бойових прапорів — це визнання бойових заслуг підрозділу. Знамена малинового кольору (як кольори козацьких стягів малинової барви) із написом "За Україну, за її волю" та назвою підрозділу отримали бригади, які відзначилися у боях», – йдеться в повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 100 Окрема бригада ТрО Волині отримала Бойовий прапор.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Сили територіальної оборони ЗСУ.«Вручення Бойових прапорів — це визнання бойових заслуг підрозділу. Знамена малинового кольору (як кольори козацьких стягів малинової барви) із написом "За Україну, за її волю" та назвою підрозділу отримали бригади, які відзначилися у боях», – йдеться в повідомленні.

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