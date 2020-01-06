Перейшла за посиланням: волинянка повірила оголошенню про допомогу і втратила гроші





Про це повідомляє газета



У селі Скобелка Горохівської територіальної громади 81-річна пенсіонерка повірила байці начебто працівника банку й надала йому свої банківські реквізити. Через кілька хвилин з її картки зникло 40 тисяч гривень.



43 964 гривні зникли з з рахунку і 55-річної жительки Горохова. Жінка натрапила в соціальних мережах на оголошення про допомогу й переходила за вказаними в ньому посиланнями доти, доки на ній не залишилося ні гривні.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління ГУНП України у Волинській області закликають не спілкуватися по телефону з невідомим особами, які цікавляться банківськими реквізитами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Горохівщині двох жінок ошукали на більш ніж 80 тисяч гривень.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" У селі Скобелка Горохівської територіальної громади 81-річна пенсіонерка повірила байці начебто працівника банку й надала йому свої банківські реквізити. Через кілька хвилин з її картки зникло 40 тисяч гривень.43 964 гривні зникли з з рахунку і 55-річної жительки Горохова. Жінка натрапила в соціальних мережах на оголошення про допомогу й переходила за вказаними в ньому посиланнями доти, доки на ній не залишилося ні гривні.Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління ГУНП України у Волинській області закликають не спілкуватися по телефону з невідомим особами, які цікавляться банківськими реквізитами.

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