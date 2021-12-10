Лікарі видалили волинянину величезний камінь із сечового міхура. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Волинські медики допомогли пацієнту і видалили йому величезний камінь із сечового міхура.
Про це йдеться на сторінці Новововолинської центральної міської лікарні.
Пацієнт звернувся зі скаргами на болі внизу живота, почащений сечопуск. Під час УЗД-дослідження лікарі встановили діагноз гіперплазія простати.
Шляхом оперативного втручання лікарі-урологи Олег Шипелик та Іван Мочерняк видалили чоловіку камінь сечового міхура з розмірами 50 х 30 мм.
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Про це йдеться на сторінці Новововолинської центральної міської лікарні.
Пацієнт звернувся зі скаргами на болі внизу живота, почащений сечопуск. Під час УЗД-дослідження лікарі встановили діагноз гіперплазія простати.
Шляхом оперативного втручання лікарі-урологи Олег Шипелик та Іван Мочерняк видалили чоловіку камінь сечового міхура з розмірами 50 х 30 мм.
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