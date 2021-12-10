Лікарі видалили волинянину величезний камінь із сечового міхура. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Новововолинської центральної міської лікарні.



Пацієнт звернувся зі скаргами на болі внизу живота, почащений сечопуск. Під час УЗД-дослідження лікарі встановили діагноз гіперплазія простати.



Шляхом оперативного втручання лікарі-урологи Олег Шипелик та Іван Мочерняк видалили чоловіку камінь сечового міхура з розмірами 50 х 30 мм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські медики допомогли пацієнту і видалили йому величезний камінь із сечового міхура.Про це йдеться на сторінці Новововолинської центральної міської лікарні.Пацієнт звернувся зі скаргами на болі внизу живота, почащений сечопуск. Під час УЗД-дослідження лікарі встановили діагноз гіперплазія простати.Шляхом оперативного втручання лікарі-урологитавидалили чоловіку камінь сечового міхура з розмірами 50 х 30 мм.

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