Лікарі видалили волинянину величезний камінь із сечового міхура. ФОТО

Лікарі видалили волинянину величезний камінь із сечового міхура. ФОТО
Волинські медики допомогли пацієнту і видалили йому величезний камінь із сечового міхура.

Про це йдеться на сторінці Новововолинської центральної міської лікарні.

Пацієнт звернувся зі скаргами на болі внизу живота, почащений сечопуск. Під час УЗД-дослідження лікарі встановили діагноз гіперплазія простати.

Шляхом оперативного втручання лікарі-урологи Олег Шипелик та Іван Мочерняк видалили чоловіку камінь сечового міхура з розмірами 50 х 30 мм.

Лікарі видалили волинянину величезний камінь із сечового міхура. ФОТО
Лікарі видалили волинянину величезний камінь із сечового міхура. ФОТО
Лікарі видалили волинянину величезний камінь із сечового міхура. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, медицина, лікарі
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