Волинські кафе та ресторани – у ТОПі за втратою клієнтів через блекаут. СТАТИСТИКА

Волинські кафе та ресторани – у ТОПі за втратою клієнтів через блекаут. СТАТИСТИКА
Масовані обстріли України майже не зменшили кількість кафе та ресторанів, що працюють, але позначились на їх обігах та організації роботи. Заклади громадського харчування у Луцьку та на Волині прийняли менше клієнтів, ніж зазвичай.

Про це повідомляє Оpendatabot, спираючись на дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.

16 листопада, після масованого обстрілу цивільної інфраструктури та першого блекауту, кількість закладів, що працює, суттєво не змінилась. Виключення — Житомирська та Одеська область, там зафіксовано найбільші падіння кількості працюючих закладів — −5% та −3% за тиждень відповідно.

Показники обігу кафе та ресторанів впали, в середньому, на 8%. Найбільше «просіли» заклади в Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях. На Волині зменшення відвідувачів кафе та ресторанів сягнуло 11%.

Волинські кафе та ресторани – у ТОПі за втратою клієнтів через блекаут. СТАТИСТИКА

Обстріли цивільної інфраструктури та другий блекаут 23 листопада також майже не відбилися на кількості закладів, що працює. Найбільше постраждали Черкаська та Рівненська області (ще −4% за тиждень), Івано-Франківська, Вінницька та Тернопільська (-3%). Проте є й регіон, де активних закладів за тиждень побільшало — це Житомирська область (+4%).
Волинські кафе та ресторани – у ТОПі за втратою клієнтів через блекаут. СТАТИСТИКА

В середньому, другий блекаут скоротив обіги кафе та ресторанів в Україні також на 8% за тиждень. Найбільше обіги просіли в Кіровоградській (-16%), Волинській області (-14%), Миколаївській (-13%), Одеській (-12%), Києві, Полтавській та Чернігівській областях — −11%.

«Відключення світла змушують рестораторів адаптувати роботу закладів: зменшувати години роботи, скорочувати меню, готувати лише холодні страви, розпалювати гриль на вулиці, працювати при свічках. Проте ті підприємці, хто встиг вже встановити генератори, почуваються краще і, навіть, бачать ріст у касах. Заклади стають водночас і робочими хабами, де можна попрацювати за ноутбуком, поки вдома немає світла, і пунктами незламності, в яких можна зарядити телефони та зігрітися», — Родіон Єрошек, СЕО та співвласник компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.

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Теги: кафе, ресторани, відвідувачі, Волинь
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