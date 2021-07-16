Гурт «Кому Вниз» присвятив пісню загиблому лучанину Івану Газюку

Гурт «Кому Вниз» присвятив пісню загиблому лучанину Івану Газюку
Лідер гурту «Кому Вниз» Андрій Середа під час концерту у Львові присвятив пісню загиблому на війні з Росією волинянину Івану Газюку.

Про це повідомив товариш Івана Газюка Тарас Висоцький. Відповідний допис з`явився і на офіційній сторінці гурту "Кому вниз".

Під час виступу у Львові фронтмен гурту Андрій Середа сказав, що хоче присвятити пісню на слова Тараса Шевченка «Холодний Яр» загиблому під Бахмутом Герою Івану Газюку.

«Як одному з найкращих, найвитриваліших, як гордість нашої нації, хотіли б її присвятити Івану Газюку з Луцька», - сказав музикант.



Нагадаємо, молодший сержант Газюк Іван загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.

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Теги: Кому вниз, Іван Газюк, Луцьк, Львів
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