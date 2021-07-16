Гурт «Кому Вниз» присвятив пісню загиблому лучанину Івану Газюку

Лідер гурту «Кому Вниз» Андрій Середа під час концерту у Львові присвятив пісню загиблому на війні з Росією волинянину Івану Газюку.Про це повідомив товариш Івана Газюка Тарас Висоцький. Відповідний допис з`явився і на офіційній сторінці гурту "Кому вниз".Під час виступу у Львові фронтмен гурту Андрій Середа сказав, що хоче присвятити пісню на слова Тараса Шевченка «Холодний Яр» загиблому під Бахмутом Герою Івану Газюку.«Як одному з найкращих, найвитриваліших, як гордість нашої нації, хотіли б її присвятити Івану Газюку з Луцька», - сказав музикант.Нагадаємо, молодший сержант