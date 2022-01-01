На Волині горів палац культури. ФОТО, ВІДЕО

На Волині горів палац культури. ФОТО, ВІДЕО
4-го грудня у Нововолинську здійнялась пожежа в одному з приміщень міського палацу культури.

Про це повідомляє БУГ.

На місці події працювали рятувальники, пожежу оперативно ліквідовано.

Як стало відомо, вогонь здійнявся в одному з кабінетів. Відповідне фото опублікувала фейсбук-спільнота «Твій Новік».
На Волині горів палац культури. ФОТО, ВІДЕО
На Волині горів палац культури. ФОТО, ВІДЕО


Як повідомили пожежники, причиною стало коротке замикання в електромережі.


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Теги: пожежа, Нововолинськ
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