На Волині горів палац культури. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомляє



На місці події працювали рятувальники, пожежу оперативно ліквідовано.



Як стало відомо, вогонь здійнявся в одному з кабінетів. Відповідне фото опублікувала фейсбук-спільнота «Твій Новік».





Як повідомили пожежники, причиною стало коротке замикання в електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4-го грудня у Нововолинську здійнялась пожежа в одному з приміщень міського палацу культури.Про це повідомляє БУГ На місці події працювали рятувальники, пожежу оперативно ліквідовано.Як стало відомо, вогонь здійнявся в одному з кабінетів. Відповідне фото опублікувала фейсбук-спільнота «Твій Новік».Як повідомили пожежники, причиною стало коротке замикання в електромережі.

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