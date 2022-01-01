На Волині горів палац культури. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 13:37
4-го грудня у Нововолинську здійнялась пожежа в одному з приміщень міського палацу культури.
Про це повідомляє БУГ.
На місці події працювали рятувальники, пожежу оперативно ліквідовано.
Як стало відомо, вогонь здійнявся в одному з кабінетів. Відповідне фото опублікувала фейсбук-спільнота «Твій Новік».
Як повідомили пожежники, причиною стало коротке замикання в електромережі.
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Про це повідомляє БУГ.
На місці події працювали рятувальники, пожежу оперативно ліквідовано.
Як стало відомо, вогонь здійнявся в одному з кабінетів. Відповідне фото опублікувала фейсбук-спільнота «Твій Новік».
Як повідомили пожежники, причиною стало коротке замикання в електромережі.
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