ЗСУ за добу знищили 550 російських окупантів, 5 танків і літак





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2922 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,

артилерійських систем – 1908 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 281 (+1) од,

гелікоптерів – 263 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу сили оборони України завдали втрат окупаційним російським військам.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,танків ‒ 2922 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,артилерійських систем – 1908 (+2) од,РСЗВ – 395 (+0) од,засоби ППО ‒ 210 (+0) од,літаків – 281 (+1) од,гелікоптерів – 263 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),крилаті ракети ‒ 531 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,спеціальна техніка ‒ 163 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються

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