ЗСУ за добу знищили 550 російських окупантів, 5 танків і літак
Сьогодні, 12:56
За минулу добу сили оборони України завдали втрат окупаційним російським військам.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2922 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,
артилерійських систем – 1908 (+2) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 281 (+1) од,
гелікоптерів – 263 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),
крилаті ракети ‒ 531 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2922 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,
артилерійських систем – 1908 (+2) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 281 (+1) од,
гелікоптерів – 263 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),
крилаті ракети ‒ 531 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються
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