У музеї селища на Київщині відкрили експозицію, присвячену волинській 14 ОМБр. ФОТО





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Історико-краєзнавчий музей селища Макарів на Київщині, яке в лютому-березні 2022 року, у запеклих кривавих боях звільняли від окупантів воїни бригади, планує до Дня Збройних Сил України відкриття експозиції, присвяченої цій військовій частині.



Таким чином Макарівська громада прагне вшанувати своїх захисників, воїнів Князівської бригади і увіковічнити пам'ять воїнів, які віддали життя, захищаючи і звільняючи сам Макарів і села громади.



На прохання представників макарівської громади воїни бригади завезли до історико-краєзнавчого музею такий бажаний там бригадний мерч і допомогли з підготовкою матеріалів, необхідних для відкриття експозиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще в одному з українських музеїв буде експозиція 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це інформують у Генштабі.Історико-краєзнавчий музей селища Макарів на Київщині, яке в лютому-березні 2022 року, у запеклих кривавих боях звільняли від окупантів воїни бригади, планує до Дня Збройних Сил України відкриття експозиції, присвяченої цій військовій частині.Таким чином Макарівська громада прагне вшанувати своїх захисників, воїнів Князівської бригади і увіковічнити пам'ять воїнів, які віддали життя, захищаючи і звільняючи сам Макарів і села громади.На прохання представників макарівської громади воїни бригади завезли до історико-краєзнавчого музею такий бажаний там бригадний мерч і допомогли з підготовкою матеріалів, необхідних для відкриття експозиції.

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