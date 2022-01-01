Макрон пропонує НАТО надати Росії гарантії безпеки

Макрон пропонує НАТО надати Росії гарантії безпеки
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що росія має отримати «гарантії безпеки», коли повернеться за стіл переговорів.

Про це він заявив під час інтерв’ю телеканалам TF1 та LCI, - пише "Громадське".

За його словами, Європі необхідно продумати свою майбутню архітектуру безпеку, врахувавши побоювання росії щодо НАТО поблизу своїх кордонів.

«Ця тема буде частиною чинників для встановлення миру, і тому ми також повинні підготуватися до неї: що ми готові зробити, як захистити наших союзників і держави-члени НАТО, давши гарантії безпеки росії в той день, коли вона повернеться до столу переговорів», — пояснив Макрон.

А втім, він наголосив, що в Україні «поставлені на карту принципи Статуту ООН, якими є територіальна цілісність і національний суверенітет».

Водночас він додав, що питання переговорів має вирішувати український народ.

«Коли нам довелося пережити захоплення Ельзасу і Лотарингії (Німеччиною — ред.), чи хотіли ми, щоб світовий лідер казав нам робити те чи інше?» — поставив він риторичне запитання.

Що пропонує Україна задля миру?

Президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів «Великої двадцятки» (G20) запропонував 10 кроків до миру, які передбачають відновлення територіальної цілісності України.

Зокрема він зазначив, що росія має поважати територіальну цілісність України, вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.

Водночас міністр закордонних справ росії сергій лавров вважає, що Україна висунула заздалегідь «нереалістичні та неадекватні» умови для переговорів.

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Теги: НАТО, Макрон, росія, війна, Україна
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