Курс валют у Луцьку 4 грудня
Сьогодні, 09:31
4 грудня долар продають за 40,05.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41,43, а продають за – 41,28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,87, а продають за 8,95.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41,43, а продають за – 41,28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,87, а продають за 8,95.
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