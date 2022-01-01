ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю

ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю
Українські військові провели навчання поблизу кордону з Білоруссю. В результаті навчань військові виконали всі завдання щодо відбиття можливого наступу ворога.

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, пише Главком.

Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.

Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.


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Теги: ЗСУ, Білорусь, навчання
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