ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 08:00
Українські військові провели навчання поблизу кордону з Білоруссю. В результаті навчань військові виконали всі завдання щодо відбиття можливого наступу ворога.
Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, пише Главком.
Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.
Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.
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Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, пише Главком.
Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.
Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.
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