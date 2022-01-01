ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю





Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, пише



Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.



Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові провели навчання поблизу кордону з Білоруссю. В результаті навчань військові виконали всі завдання щодо відбиття можливого наступу ворога.Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, пише Главком Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.

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