Через Волинь пустили новий потяг

Укрзалізниця відкриває продаж на рейс № 131/132 Львів – Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно.Про це повідомили у преслужбі Укрзалізниці.З 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Дніпра через Знам’янку та Олександрію – о 18:25.Зворотно через день по парних числах з 12 грудня рейс відправлятиметься о 07:02, надаючи дніпрянам зручне ранкове сполучення з Києвом. Після столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира і далі Поліссям до Львова о 06:55.