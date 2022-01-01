Лукашенко на зустрічі з Шойгу: «Військові Білорусі та Росії готуються як єдина армія»

Олександр Лукашенко визнав, що зараз білоруська та російська армії готуються як «єдине угруповання».



Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони росії сергієм шойгу в Мінську, пише білоруське державне інформаційне агентство «Белта», передає «



«І наші, і ваші офіцери готують хлопців. І білоруських, і росіян готують. Для того, щоб у разі потреби наші перші ряди — захисники Союзної держави — змогли відбити будь-яку агресію», — заявив Лукашенко.



Водночас Лукашенко запевняє, що ані Білорусь, ані Росія нібито не хочуть війни. На його погляд, Україна не хоче «по-людськи домовлятися», а планує й надалі оборонятися проти росії.



«Якщо вони хочуть воювати до останнього — чи то українця, чи там поляка або ще якихось найманців, — ну, це їхня справа, це їхнє право», — розповів самопроголошений президент.



Роль Білорусі у війні РФ проти України



Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України. Також Лукашенко активно підтримує політику путіна.



Лукашенко переконує, що намагається «не допустити нападу на Білорусь із боку Польщі, Литви і Латвії» та не дозволити «стріляти у спину росіянам».



Ще він підтвердив, що в Білорусі проходять лікування російські військові.



Раніше Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін домовилися про розгортання спільного «регіонального угруповання військ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусівизнав, що зараз білоруська та російська армії готуються як «єдине угруповання».Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони росії сергієм шойгу в Мінську, пише білоруське державне інформаційне агентство «Белта», передає « Громадське ».«І наші, і ваші офіцери готують хлопців. І білоруських, і росіян готують. Для того, щоб у разі потреби наші перші ряди — захисники Союзної держави — змогли відбити будь-яку агресію», — заявив Лукашенко.Водночас Лукашенко запевняє, що ані Білорусь, ані Росія нібито не хочуть війни. На його погляд, Україна не хоче «по-людськи домовлятися», а планує й надалі оборонятися проти росії.«Якщо вони хочуть воювати до останнього — чи то українця, чи там поляка або ще якихось найманців, — ну, це їхня справа, це їхнє право», — розповів самопроголошений президент.Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України. Також Лукашенко активно підтримує політику путіна.Лукашенко переконує, що намагається «не допустити нападу на Білорусь із боку Польщі, Литви і Латвії» та не дозволити «стріляти у спину росіянам».Ще він підтвердив, що в Білорусі проходять лікування російські військові.Раніше Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін домовилися про розгортання спільного «регіонального угруповання військ».

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