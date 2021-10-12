ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області. ВІДЕО
Сьогодні, 02:00
Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці підрозділу "Карлсон".
"Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" - це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.
Судячи з опублікованого відео, прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.
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Про це повідомляють на Facebook-сторінці підрозділу "Карлсон".
"Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" - це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.
Судячи з опублікованого відео, прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.
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