ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області. ВІДЕО

ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області. ВІДЕО
Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці підрозділу "Карлсон".

"Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" - це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Судячи з опублікованого відео, прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Херсонська область, прапор України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області. ВІДЕО
Сьогодні, 02:00
4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Лаврі зазвучить українська молитва: Добрі новини від ВолиньPost за 3 грудня
03 грудень, 23:39
Педагогині на Волині шиють спідню білизну для захисників. ФОТО. ВІДЕО
03 грудень, 22:55
Померла викладачка Лесиного вишу
03 грудень, 22:18
Схожі новини
На Херсонщині ЗСУ відбили в окупантів понад 20 населених пунктів, – голова ОВА На Херсонщині ЗСУ відбили в окупантів понад 20 населених пунктів, – голова ОВА
01 червень, 22:31
В Україні з'явиться «червона» зона: яка область до неї потрапила В Україні з'явиться «червона» зона: яка область до неї потрапила
12 жовтень, 2021, 21:44
На Львівщині чоловік спалив прапори України На Львівщині чоловік спалив прапори України
23 травень, 2018, 14:09
Фотораритети: Як у Луцьку піднімали прапор України в 1990-му Фотораритети: Як у Луцьку піднімали прапор України в 1990-му
03 грудень, 2017, 22:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області. ВІДЕО
Сьогодні, 02:00
 0
4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Лаврі зазвучить українська молитва: Добрі новини від ВолиньPost за 3 грудня
03 грудень, 23:39
 0
Педагогині на Волині шиють спідню білизну для захисників. ФОТО. ВІДЕО
03 грудень, 22:55
 0
Померла викладачка Лесиного вишу
03 грудень, 22:18
 0
Медіа
відео
1/8