У Лаврі зазвучить українська молитва: Добрі новини від ВолиньPost за 3 грудня

Сьогодні, 3 грудня,зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.Юний волинський плавецьвдало виступив на чемпіонаті України з плавання та здобув дві золоті медалі. Змагання відбувалися в місті Бровари.Господині з Волині допомагають військовим, які захищають Україну. Жінки із села Раків Ліс організували цех із виготовлення смаколиків для захисників.Десятий місяць поспіль від початку російської збройної агресії кипить робота у волонтерському осередку, розміщеному на території ресторану «Вечірній Київ», що у селі Раків Ліс. Спільними зусиллями згаданих кулінарок, працівників місцевого дитячого садка, школи та жителів села, за весь період вдалося відправити на фронт сотні тонн продуктів.Збройні сили України ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптерЗагальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,танків ‒ 2917 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,артилерійських систем – 1906 (+1) од,РСЗВ (+0) од,засоби ППО ‒ 210 (+0) од,літаків – 280 (+0) од,гелікоптерів – 263 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),крилаті ракети ‒ 531 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,спеціальна техніка ‒ 163 (+0).2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври, вважає предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона - як новонароджене немовля. Предстоятель УПЦ пообіцяв, що в святині українського народу зазвучить щоденна молитва рідною мовою "за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України".Створювати будиночки для безпритульних тварин допомагають вихованці гуртка "Умілі ручки". Як розповіла керівниця гуртка "Умілі ручки" Оксана Щебет, щоб будиночки були теплішими та надійними – діти засипають усередину пляшок пінопласт та пісок. Першу пластикову будку волонтери принесли у промзону вулиці Наливайка. Тут пара сторожових вуличних псів, які охороняють місцеві підприємства, привела цуценят.Здолати суперника на татамі, змагатися на шаблях, ходити босоніж по склу й цвяхах, розбивати цеглу – усе це вміють вихованці луцького клубу козацького бойового мистецтва «Герць». Вони здобувають перші місця у всеукраїнських та міжнародних змаганнях із рукопашу гопак. Показовими виступами збирають кошти для ЗСУ.9 років тому клуб заснував. Для 18-річного студента це стало справжнім викликом. На перші тренування приходило кілька учнів, а щоб орендувати зал, потрібно було шукати підробітки. Та все ж Роман вірив у те, що робить, і наполегливо йшов до мети.з Рожища 21 рік. Чоловік має діагноз "дитячий церебральний параліч". Шкільну програму проходив удома, а паралельно писав вірші і тексти пісень. Днями автор видав свою першу збірку "Надщерблені". Збірка вийшла накладом 30 примірників."Це власні переживання, непорозуміння і травми, а після 24-го лютого вони ще доповнились війною. Ніколи не думав, що скажу, що збірка доповниться війною. Але так сталось", – говорить автор.