У Лаврі зазвучить українська молитва: Добрі новини від ВолиньPost за 3 грудня
03 грудень, 23:39
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Сьогодні, 3 грудня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Лучанин здобув 2 золота на чемпіонаті України
Юний волинський плавець Максим Ткачук вдало виступив на чемпіонаті України з плавання та здобув дві золоті медалі. Змагання відбувалися в місті Бровари.
Волинянки готують військовим борщі-голубці і підібрали Путіну костюм на смерть
Господині з Волині допомагають військовим, які захищають Україну. Жінки із села Раків Ліс організували цех із виготовлення смаколиків для захисників.
Десятий місяць поспіль від початку російської збройної агресії кипить робота у волонтерському осередку, розміщеному на території ресторану «Вечірній Київ», що у селі Раків Ліс. Спільними зусиллями згаданих кулінарок, працівників місцевого дитячого садка, школи та жителів села, за весь період вдалося відправити на фронт сотні тонн продуктів.
Збройні сили України ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер
Росія у повномасштабній загарбницькій війні втратила вже 90600 солдат.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2917 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,
артилерійських систем – 1906 (+1) од,
РСЗВ (+0) од,
засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 280 (+0) од,
гелікоптерів – 263 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),
крилаті ракети ‒ 531 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
В Печерській Лаврі зазвучить українська молитва
2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври, вважає предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона - як новонароджене немовля. Предстоятель УПЦ пообіцяв, що в святині українського народу зазвучить щоденна молитва рідною мовою "за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України".
Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок
Створювати будиночки для безпритульних тварин допомагають вихованці гуртка "Умілі ручки". Як розповіла керівниця гуртка "Умілі ручки" Оксана Щебет, щоб будиночки були теплішими та надійними – діти засипають усередину пляшок пінопласт та пісок. Першу пластикову будку волонтери принесли у промзону вулиці Наливайка. Тут пара сторожових вуличних псів, які охороняють місцеві підприємства, привела цуценят.
Як виховують козаків у луцькому клубі «Герць»
Здолати суперника на татамі, змагатися на шаблях, ходити босоніж по склу й цвяхах, розбивати цеглу – усе це вміють вихованці луцького клубу козацького бойового мистецтва «Герць». Вони здобувають перші місця у всеукраїнських та міжнародних змаганнях із рукопашу гопак. Показовими виступами збирають кошти для ЗСУ.
9 років тому клуб заснував Роман Ковальчук. Для 18-річного студента це стало справжнім викликом. На перші тренування приходило кілька учнів, а щоб орендувати зал, потрібно було шукати підробітки. Та все ж Роман вірив у те, що робить, і наполегливо йшов до мети.
21-річний волинянин з інвалідністю видав збірку віршів про переживання та війну
Олександру Черкашину з Рожища 21 рік. Чоловік має діагноз "дитячий церебральний параліч". Шкільну програму проходив удома, а паралельно писав вірші і тексти пісень. Днями автор видав свою першу збірку "Надщерблені". Збірка вийшла накладом 30 примірників.
"Це власні переживання, непорозуміння і травми, а після 24-го лютого вони ще доповнились війною. Ніколи не думав, що скажу, що збірка доповниться війною. Але так сталось", – говорить автор.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Сьогодні, 3 грудня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Лучанин здобув 2 золота на чемпіонаті України
Юний волинський плавець Максим Ткачук вдало виступив на чемпіонаті України з плавання та здобув дві золоті медалі. Змагання відбувалися в місті Бровари.
Волинянки готують військовим борщі-голубці і підібрали Путіну костюм на смерть
Господині з Волині допомагають військовим, які захищають Україну. Жінки із села Раків Ліс організували цех із виготовлення смаколиків для захисників.
Десятий місяць поспіль від початку російської збройної агресії кипить робота у волонтерському осередку, розміщеному на території ресторану «Вечірній Київ», що у селі Раків Ліс. Спільними зусиллями згаданих кулінарок, працівників місцевого дитячого садка, школи та жителів села, за весь період вдалося відправити на фронт сотні тонн продуктів.
Збройні сили України ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер
Росія у повномасштабній загарбницькій війні втратила вже 90600 солдат.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2917 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,
артилерійських систем – 1906 (+1) од,
РСЗВ (+0) од,
засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 280 (+0) од,
гелікоптерів – 263 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),
крилаті ракети ‒ 531 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
В Печерській Лаврі зазвучить українська молитва
2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври, вважає предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона - як новонароджене немовля. Предстоятель УПЦ пообіцяв, що в святині українського народу зазвучить щоденна молитва рідною мовою "за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України".
Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок
Створювати будиночки для безпритульних тварин допомагають вихованці гуртка "Умілі ручки". Як розповіла керівниця гуртка "Умілі ручки" Оксана Щебет, щоб будиночки були теплішими та надійними – діти засипають усередину пляшок пінопласт та пісок. Першу пластикову будку волонтери принесли у промзону вулиці Наливайка. Тут пара сторожових вуличних псів, які охороняють місцеві підприємства, привела цуценят.
Як виховують козаків у луцькому клубі «Герць»
Здолати суперника на татамі, змагатися на шаблях, ходити босоніж по склу й цвяхах, розбивати цеглу – усе це вміють вихованці луцького клубу козацького бойового мистецтва «Герць». Вони здобувають перші місця у всеукраїнських та міжнародних змаганнях із рукопашу гопак. Показовими виступами збирають кошти для ЗСУ.
9 років тому клуб заснував Роман Ковальчук. Для 18-річного студента це стало справжнім викликом. На перші тренування приходило кілька учнів, а щоб орендувати зал, потрібно було шукати підробітки. Та все ж Роман вірив у те, що робить, і наполегливо йшов до мети.
21-річний волинянин з інвалідністю видав збірку віршів про переживання та війну
Олександру Черкашину з Рожища 21 рік. Чоловік має діагноз "дитячий церебральний параліч". Шкільну програму проходив удома, а паралельно писав вірші і тексти пісень. Днями автор видав свою першу збірку "Надщерблені". Збірка вийшла накладом 30 примірників.
"Це власні переживання, непорозуміння і травми, а після 24-го лютого вони ще доповнились війною. Ніколи не думав, що скажу, що збірка доповниться війною. Але так сталось", – говорить автор.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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