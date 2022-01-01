21-річний волинянин з інвалідністю видав збірку віршів про переживання та війну

Олександру Черкашину з Рожища 21 рік. Чоловік має діагноз "дитячий церебральний параліч". Шкільну програму проходив удома, а паралельно писав вірші і тексти пісень. Днями автор видав свою першу збірку "Надщерблені". Збірка вийшла накладом 30 примірників.







"Це власні переживання, непорозуміння і травми, а після 24-го лютого вони ще доповнились війною. Ніколи не думав, що скажу, що збірка доповниться війною. Але так сталось", – говорить автор.



Збірка вийшла друком у середині листопада. Вчителька Галина Гром прийшла привітати колишнього учня. Каже: хлопець пише тексти в стилі реп з шостого класу.



"Саші не раз в житті доводилось стикатись з випробуваннями такими важкими, це пов’язано з його фізичним станом. З початку війни він разом з братом був у Польщі, і там йому також було дуже складно, рвався в Україну приїхати", – говорить вчителька.



Частина текстів Олександра покладені на музику. Розповідає: у доробку більше пів сотні пісень. Їх він виконує на благодійних заходах для збору грошей для військових з 2014 року. Після 24 лютого хлопець створив благодійний творчий проєкт "Допоможи словом", який також спрямований на підтримку ЗСУ.



Також Олександр створив сайт на підтримку жінок, долі яких змінила війна. Проєкт назвав "Тендітні символи війни".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Рожища 21 рік. Чоловік має діагноз "дитячий церебральний параліч". Шкільну програму проходив удома, а паралельно писав вірші і тексти пісень. Днями автор видав свою першу збірку "Надщерблені". Збірка вийшла накладом 30 примірників. Суспільному автор розповів: писав її впродовж року, до збірки увійшли 19 текстів."Це власні переживання, непорозуміння і травми, а після 24-го лютого вони ще доповнились війною. Ніколи не думав, що скажу, що збірка доповниться війною. Але так сталось", – говорить автор.Збірка вийшла друком у середині листопада. Вчителькаприйшла привітати колишнього учня. Каже: хлопець пише тексти в стилі реп з шостого класу."Саші не раз в житті доводилось стикатись з випробуваннями такими важкими, це пов’язано з його фізичним станом. З початку війни він разом з братом був у Польщі, і там йому також було дуже складно, рвався в Україну приїхати", – говорить вчителька.Частина текстів Олександра покладені на музику. Розповідає: у доробку більше пів сотні пісень. Їх він виконує на благодійних заходах для збору грошей для військових з 2014 року. Після 24 лютого хлопець створив благодійний творчий проєкт "Допоможи словом", який також спрямований на підтримку ЗСУ.Також Олександр створив сайт на підтримку жінок, долі яких змінила війна. Проєкт назвав "Тендітні символи війни".

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