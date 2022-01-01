21-річний волинянин з інвалідністю видав збірку віршів про переживання та війну

21-річний волинянин з інвалідністю видав збірку віршів про переживання та війну
Олександру Черкашину з Рожища 21 рік. Чоловік має діагноз "дитячий церебральний параліч". Шкільну програму проходив удома, а паралельно писав вірші і тексти пісень. Днями автор видав свою першу збірку "Надщерблені". Збірка вийшла накладом 30 примірників.

Суспільному автор розповів: писав її впродовж року, до збірки увійшли 19 текстів.

"Це власні переживання, непорозуміння і травми, а після 24-го лютого вони ще доповнились війною. Ніколи не думав, що скажу, що збірка доповниться війною. Але так сталось", – говорить автор.

Збірка вийшла друком у середині листопада. Вчителька Галина Гром прийшла привітати колишнього учня. Каже: хлопець пише тексти в стилі реп з шостого класу.
21-річний волинянин з інвалідністю видав збірку віршів про переживання та війну

"Саші не раз в житті доводилось стикатись з випробуваннями такими важкими, це пов’язано з його фізичним станом. З початку війни він разом з братом був у Польщі, і там йому також було дуже складно, рвався в Україну приїхати", – говорить вчителька.

Частина текстів Олександра покладені на музику. Розповідає: у доробку більше пів сотні пісень. Їх він виконує на благодійних заходах для збору грошей для військових з 2014 року. Після 24 лютого хлопець створив благодійний творчий проєкт "Допоможи словом", який також спрямований на підтримку ЗСУ.
21-річний волинянин з інвалідністю видав збірку віршів про переживання та війну

Також Олександр створив сайт на підтримку жінок, долі яких змінила війна. Проєкт назвав "Тендітні символи війни".

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Теги: Волинь, вірші, збірка, війна
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