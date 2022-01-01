Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



За даними Sinoptik, У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 0° до +1°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 4 грудня, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів, місцями ожеледиця.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.За даними Sinoptik, У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 0° до +1°.

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