Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 4 грудня, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів, місцями ожеледиця.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
За даними Sinoptik, У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 0° до +1°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
За даними Sinoptik, У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 0° до +1°.
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