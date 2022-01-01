Президент нагородив трьох звільнених з полону волинянок





Про це йдеться в указі Президента України від 1 грудня, пише



Так, «за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено»:



Паніну Аліну Володимирівну – молодшого сержанта;



Кравчук Людмилу Петрівну – старшого сержанта;



Крученко Олександру Сергіївну – штаб-сержанта.



Нагадаємо, 17 жовтня Україна провела великий обмін. З полону було звільнено 108 жінок, серед яких і - лучанка Людмила Кравчук, уродженка Нововолинська Аліна Паніна та уродженка села Четвертня Луцького району Катерина Павленко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трьох волинянок, яких нещодавно звільнили з полону, нагородили державними нагородами «За мужність».Про це йдеться в указі Президента України від 1 грудня, пише ВСН Так, «за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено»:– молодшого сержанта;– старшого сержанта;– штаб-сержанта.Нагадаємо, 17 жовтня Україна провела великий обмін. З полону було звільнено 108 жінок, серед яких і - лучанка Людмила Кравчук, уродженка Нововолинська Аліна Паніна та уродженка села Четвертня Луцького району Катерина Павленко.

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