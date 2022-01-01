Померла викладачка Лесиного вишу
Сьогодні, 22:18
Відійшла у вічність викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українки Оксана Ярославівна Фенина.
Про це повідомили на сторінці кафедри практичної психології та психодіагностики у фейсбуці.
«Колектив кафедри практичної психології та психодіагностики глибоко сумує з приводу передчасної смерті Фениної Оксани Ярославівни, доцента, кандидата психологічних наук, докторанта», - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці кафедри практичної психології та психодіагностики у фейсбуці.
«Колектив кафедри практичної психології та психодіагностики глибоко сумує з приводу передчасної смерті Фениної Оксани Ярославівни, доцента, кандидата психологічних наук, докторанта», - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої. Вічна пам'ять!
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