Померла викладачка Лесиного вишу

Оксана Ярославівна Фенина.



Про це



«Колектив кафедри практичної психології та психодіагностики глибоко сумує з приводу передчасної смерті Фениної Оксани Ярославівни, доцента, кандидата психологічних наук, докторанта», - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшла у вічність викладачка Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиПро це повідомили на сторінці кафедри практичної психології та психодіагностики у фейсбуці.«Колектив кафедри практичної психології та психодіагностики глибоко сумує з приводу передчасної смерті Фениної Оксани Ярославівни, доцента, кандидата психологічних наук, докторанта», - йдеться у дописі.

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