Померла викладачка Лесиного вишу

Померла викладачка Лесиного вишу
Відійшла у вічність викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українки Оксана Ярославівна Фенина.

Про це повідомили на сторінці кафедри практичної психології та психодіагностики у фейсбуці.

«Колектив кафедри практичної психології та психодіагностики глибоко сумує з приводу передчасної смерті Фениної Оксани Ярославівни, доцента, кандидата психологічних наук, докторанта», - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої. Вічна пам'ять!

Померла викладачка Лесиного вишу

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Теги: Фенина, ВНУ, смерть, викладачка
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