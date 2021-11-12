Педагогині на Волині шиють спідню білизну для захисників. ФОТО. ВІДЕО

Педагогині на Волині шиють спідню білизну для захисників. ФОТО. ВІДЕО
В одній зі швейних майстерень у місті Рожище на Волині жінки взялися шити спідню білизну для військовослужбовців. Матеріали приносять небайдужі.

Про це пише Суспільне.

Пошиттям спіднього у майстерні займаються дві жінки-педагогині. Багатодітна мама Аліна Альмужна працює в дитячому садочку. А переселенка Світлана Соляник – вчителька.

Виробництво швачки не зупиняють навіть, коли вимикають світло. Поки чекали на електрику – взялися кроїти.
Педагогині на Волині шиють спідню білизну для захисників. ФОТО. ВІДЕО

Зі слів Аліни Альмужної, люди приносять різну тканину. Шиючи спіднє на принт швачки не зважають. Кажуть: головне – якість тканини.

"Буває і з сердечками, і з корабликами, от зараз – це леопардовий такий принт. Хлопцям дуже подобається, дуже задоволені. Шиємо ми гарними швами, щоб нічого не муляло, ніде не терло", – говорить Аліна.
Педагогині на Волині шиють спідню білизну для захисників. ФОТО. ВІДЕО

Зі Світланою Аліна познайомилася, коли та, приїхавши на Волинь з Харківщини, шукала роботу.

"Я разом з донькою виїхала з окупації в кінці квітня, тобто з травня місяця я тут, з Аліною працюємо з червня, виконуємо різну роботу, все, що нас просять – самооборона, хлопці. З радістю в вільний час робимо", – говорить Світлана Соляник. Нині вчителька працює дистанційно. Після уроків щодня приходить в майстерню.
Педагогині на Волині шиють спідню білизну для захисників. ФОТО. ВІДЕО

Кількість спіднього, яке відправили на фронт, жінки не рахують. Окрім них в Рожищі працюють інші швачки. Тому нижню білизну відшивають сотнями. Окрім цього, в майстерні шиють інші необхідні для захисників речі.


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Теги: шиють білизну, Волинь, педагоги
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