Педагогині на Волині шиють спідню білизну для захисників. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:55
В одній зі швейних майстерень у місті Рожище на Волині жінки взялися шити спідню білизну для військовослужбовців. Матеріали приносять небайдужі.
Про це пише Суспільне.
Пошиттям спіднього у майстерні займаються дві жінки-педагогині. Багатодітна мама Аліна Альмужна працює в дитячому садочку. А переселенка Світлана Соляник – вчителька.
Виробництво швачки не зупиняють навіть, коли вимикають світло. Поки чекали на електрику – взялися кроїти.
Зі слів Аліни Альмужної, люди приносять різну тканину. Шиючи спіднє на принт швачки не зважають. Кажуть: головне – якість тканини.
"Буває і з сердечками, і з корабликами, от зараз – це леопардовий такий принт. Хлопцям дуже подобається, дуже задоволені. Шиємо ми гарними швами, щоб нічого не муляло, ніде не терло", – говорить Аліна.
Зі Світланою Аліна познайомилася, коли та, приїхавши на Волинь з Харківщини, шукала роботу.
"Я разом з донькою виїхала з окупації в кінці квітня, тобто з травня місяця я тут, з Аліною працюємо з червня, виконуємо різну роботу, все, що нас просять – самооборона, хлопці. З радістю в вільний час робимо", – говорить Світлана Соляник. Нині вчителька працює дистанційно. Після уроків щодня приходить в майстерню.
Кількість спіднього, яке відправили на фронт, жінки не рахують. Окрім них в Рожищі працюють інші швачки. Тому нижню білизну відшивають сотнями. Окрім цього, в майстерні шиють інші необхідні для захисників речі.
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Про це пише Суспільне.
Пошиттям спіднього у майстерні займаються дві жінки-педагогині. Багатодітна мама Аліна Альмужна працює в дитячому садочку. А переселенка Світлана Соляник – вчителька.
Виробництво швачки не зупиняють навіть, коли вимикають світло. Поки чекали на електрику – взялися кроїти.
Зі слів Аліни Альмужної, люди приносять різну тканину. Шиючи спіднє на принт швачки не зважають. Кажуть: головне – якість тканини.
"Буває і з сердечками, і з корабликами, от зараз – це леопардовий такий принт. Хлопцям дуже подобається, дуже задоволені. Шиємо ми гарними швами, щоб нічого не муляло, ніде не терло", – говорить Аліна.
Зі Світланою Аліна познайомилася, коли та, приїхавши на Волинь з Харківщини, шукала роботу.
"Я разом з донькою виїхала з окупації в кінці квітня, тобто з травня місяця я тут, з Аліною працюємо з червня, виконуємо різну роботу, все, що нас просять – самооборона, хлопці. З радістю в вільний час робимо", – говорить Світлана Соляник. Нині вчителька працює дистанційно. Після уроків щодня приходить в майстерню.
Кількість спіднього, яке відправили на фронт, жінки не рахують. Окрім них в Рожищі працюють інші швачки. Тому нижню білизну відшивають сотнями. Окрім цього, в майстерні шиють інші необхідні для захисників речі.
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