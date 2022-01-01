У США презентували найсучасніший стратегічний бомбардувальник

У США презентували найсучасніший стратегічний бомбардувальник
Американська компанія Northrop Grumman представила стратегічний бомбардувальник B-21 Raider, який вважається найсучаснішим літаком Військово-морських сил США.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на міністерство оборони США у Twitter, сайт компанії Northrop Grumman, сайт "Мілітарний".

Літак представили на підприємстві компанії у місті Палмдейл штату Каліфорнія.

У презентації взяв участь глава Пентагону Ллойд Остін. Він заявив, що розробка B-21 доводить довгострокову відданість міністерства оборони США створенню передових засобів, які зміцнять здатність Штатів стримувати агресію сьогодні та в майбутньому.

За словами Остіна, навіть найсучаснішим системам ППО буде важко виявити бомбардувальник.

Ця була перша публічна презентація нового бомбардувальника ВПС США за останні 34 роки.
Перший політ бомбардувальника запланований на 2023 рік. Випробування літака відбудеться на авіабазі Едвардс у Каліфорнії.

Контракт на розробку B-21 Raider компанія Northrop Grumman отримала у 2015 році.

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Теги: США, бомбардувальник
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