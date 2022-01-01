Білорусь створює видимість масового виїзду українців до цієї країни. ЧОМУ НЕ ТРЕБА У ЦЕ ВІРИТИ
Сьогодні, 18:11
Білорусь продовжує «вкидати» в інформаційний простір тезу про те, що нібито українці все більше і більше виїжджають до Білорусі. Більше того, нібито українці навіть їдуть з Євросоюзу, аби жити у цій країні.
Така інформація, зокрема, з’явилася учора, 2 грудня, на сайті Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь. Її поширило також урядове інформагентство БелТА.
Зокрема, на офіційному сайті прикордонного комітету пишуть: «С 24 февраля по 2 декабря в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 68 254 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 41 749, через Литву — 8 889, через Латвию — 1 726». За истекшую неделю в нашу страну въехало около 1 000 граждан Украины транзитом через страны ЕС..
Розказуємо, чому не варто вважати це беззаперечним фактом.
Українсько-білоруський кордон закритий для виїзду громадян з перших днів повномасштабного вторгнення.
Зокрема, 27 лютого на сайті Державної прикордонної служби України повідомили, що на усій ділянці кордону з Російською Федерацією, Республікою Білорусь та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону з 28 лютого закривають усі пункти пропуску. Це регулює розпорядження Кабміну №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю».
Те, що досі роботу пунктів пропуску на українсько-білоруському кордоні не відновлювали, Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
За її словами, працює лише один пропускний пункт на всю Україну. Це пункт на Волині – «Мокрани-Доманове». Проте і він працює в обмеженому режимі: пропускають виключно громадян України, які повертаються із Білорусі в Україну. Перетнути його можна виключно пішки.
Тому, за словами Вершиніної, дані про те, що станом на 2 грудня 15 890 громадян України виїхали до Білорусі через українсько-білоруський кордон апріорі не можуть бути правдивими через те, що жоден українець чи українка не можуть цього зробити із перших днів повномасштабної війни.
Вершиніна додала, що через «Мокрани-Доманове» додому повертаються здебільшого ті українці, які прямують з тимчасово окупованих територій або ті, хто були насильно депортовані до Росії. Від початку повномасштабного вторгнення, за її словами, станом на 2 грудня так повернулися в Україну 2600 наших співвітчизників.
Ймовірно, певна кількість людей із 24 лютого могла перетнути кордон із України в Білорусь у тих пунктах пропуску, які окупанти взяли під свій контроль на Житомирщині та Чернігівщині. Українським прикордонникам деякі пункти пропуску на ділянці українсько-білоруського кордону у цих областях не були підконтрольні. Але залишається ймовірність, що білоруські прикордонники зі свого боку таки здійснювали певний облік. Щоправда, українська сторона таки не підтверджує дані про майже 16 тисяч українців, що виїхали до Білорусі.
Днями цей факт спростував урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.
Коментуючи інформацію того ж таки Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь у своєму твіттері, Станіслав Жарин наголосив, що білоруська пропаганда намагається «фальсифікувати реальність», подаючи неправдиві дані щодо міграції українців до Білорусі, зокрема – і через Польщу.
Він додав, що білоруська пропаганда вкотре натякає на те, що українці, які тікають від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, сприймаючи цю країну як безпечнішу за країни ЄС.
«Мінськ прямо вказує, що українські біженці прибули до Білорусі через країни ЄС», - додав Жарин.
Натомість загальновідомим є той факт, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь була втягнута в конфлікт. Із військових аеродромів Білорусі на Україну спрямовують ракети, які руйнують не лише військову, але й цивільну інфраструктуру.
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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Така інформація, зокрема, з’явилася учора, 2 грудня, на сайті Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь. Її поширило також урядове інформагентство БелТА.
Зокрема, на офіційному сайті прикордонного комітету пишуть: «С 24 февраля по 2 декабря в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 68 254 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 41 749, через Литву — 8 889, через Латвию — 1 726». За истекшую неделю в нашу страну въехало около 1 000 граждан Украины транзитом через страны ЕС..
Розказуємо, чому не варто вважати це беззаперечним фактом.
Неправда 1. Про 15 890 українців, які нібито виїхали до Білорусі через українсько-білоруський кордон
Українсько-білоруський кордон закритий для виїзду громадян з перших днів повномасштабного вторгнення.
Зокрема, 27 лютого на сайті Державної прикордонної служби України повідомили, що на усій ділянці кордону з Російською Федерацією, Республікою Білорусь та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону з 28 лютого закривають усі пункти пропуску. Це регулює розпорядження Кабміну №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю».
Те, що досі роботу пунктів пропуску на українсько-білоруському кордоні не відновлювали, Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
За її словами, працює лише один пропускний пункт на всю Україну. Це пункт на Волині – «Мокрани-Доманове». Проте і він працює в обмеженому режимі: пропускають виключно громадян України, які повертаються із Білорусі в Україну. Перетнути його можна виключно пішки.
Тому, за словами Вершиніної, дані про те, що станом на 2 грудня 15 890 громадян України виїхали до Білорусі через українсько-білоруський кордон апріорі не можуть бути правдивими через те, що жоден українець чи українка не можуть цього зробити із перших днів повномасштабної війни.
Вершиніна додала, що через «Мокрани-Доманове» додому повертаються здебільшого ті українці, які прямують з тимчасово окупованих територій або ті, хто були насильно депортовані до Росії. Від початку повномасштабного вторгнення, за її словами, станом на 2 грудня так повернулися в Україну 2600 наших співвітчизників.
Ймовірно, певна кількість людей із 24 лютого могла перетнути кордон із України в Білорусь у тих пунктах пропуску, які окупанти взяли під свій контроль на Житомирщині та Чернігівщині. Українським прикордонникам деякі пункти пропуску на ділянці українсько-білоруського кордону у цих областях не були підконтрольні. Але залишається ймовірність, що білоруські прикордонники зі свого боку таки здійснювали певний облік. Щоправда, українська сторона таки не підтверджує дані про майже 16 тисяч українців, що виїхали до Білорусі.
Неправда 2. Про понад 41 тисячу українців, які виїхали у Білорусь транзитом через Польщу
Днями цей факт спростував урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.
Коментуючи інформацію того ж таки Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь у своєму твіттері, Станіслав Жарин наголосив, що білоруська пропаганда намагається «фальсифікувати реальність», подаючи неправдиві дані щодо міграції українців до Білорусі, зокрема – і через Польщу.
Він додав, що білоруська пропаганда вкотре натякає на те, що українці, які тікають від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, сприймаючи цю країну як безпечнішу за країни ЄС.
«Мінськ прямо вказує, що українські біженці прибули до Білорусі через країни ЄС», - додав Жарин.
Białoruska propaganda kontynuuje fałszowanie rzeczywistości, w szczególności na temat roli Białorusi w wojnie przeciwko Ukrainie. Na stronie Białoruskiego Komitetu Granicznego opublikowano komunikat, w którym Mińsk informuje o rzekomo masowej migracji Ukraińców na Białoruś.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 27, 2022
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Натомість загальновідомим є той факт, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь була втягнута в конфлікт. Із військових аеродромів Білорусі на Україну спрямовують ракети, які руйнують не лише військову, але й цивільну інфраструктуру.
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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