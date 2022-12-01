Кремль анонсував візит Путіна на Донбас
Сьогодні, 17:05
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив про плани російського президента Володимира Путіна "згодом" приїхати на окуповані території України.
Про це пише Українська правда з посиланням на слова Пєскова журналістам, якого цитує ТАСС.
"Путін згодом відвідає Донбас", - йдеться в повідомленні.
Кремль не повідомив жодних подробиць чи дат.
Також Пєсков каже, нібито в РФ "мобілізація завершена", а жодної додаткової інформації російська влада повідомляти не буде.
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Про це пише Українська правда з посиланням на слова Пєскова журналістам, якого цитує ТАСС.
"Путін згодом відвідає Донбас", - йдеться в повідомленні.
Кремль не повідомив жодних подробиць чи дат.
Також Пєсков каже, нібито в РФ "мобілізація завершена", а жодної додаткової інформації російська влада повідомляти не буде.
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