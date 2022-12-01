Кремль анонсував візит Путіна на Донбас

Дмитро Пєсков повідомив про плани російського президента Володимира Путіна "згодом" приїхати на окуповані території України.



Про це пише



"Путін згодом відвідає Донбас", - йдеться в повідомленні.



Кремль не повідомив жодних подробиць чи дат.



Також Пєсков каже, нібито в РФ "мобілізація завершена", а жодної додаткової інформації російська влада повідомляти не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прессекретар Кремляповідомив про плани російського президента"згодом" приїхати на окуповані території України.Про це пише Українська правда з посиланням на слова Пєскова журналістам, якого цитує ТАСС."Путін згодом відвідає Донбас", - йдеться в повідомленні.Кремль не повідомив жодних подробиць чи дат.Також Пєсков каже, нібито в РФ "мобілізація завершена", а жодної додаткової інформації російська влада повідомляти не буде.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію