Кремль анонсував візит Путіна на Донбас

Кремль анонсував візит Путіна на Донбас
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив про плани російського президента Володимира Путіна "згодом" приїхати на окуповані території України.

Про це пише Українська правда з посиланням на слова Пєскова журналістам, якого цитує ТАСС.

"Путін згодом відвідає Донбас", - йдеться в повідомленні.

Кремль не повідомив жодних подробиць чи дат.

Також Пєсков каже, нібито в РФ "мобілізація завершена", а жодної додаткової інформації російська влада повідомляти не буде.

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Теги: Росія, Україна, війна
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