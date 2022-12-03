У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією





За даними джерел, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожук), пише



За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.



В ході досудового розслідування кримінального провадження вилучена техніка направлена на комп’ютерно-технічну експертизу, за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.



Нагадаємо, 25 листопада в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 листопада Служба безпеки України в Чернівецькій області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 22022260000000116 стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП), в діях яких наявні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).За даними джерел, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожук), пише LB.ua За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.В ході досудового розслідування кримінального провадження вилучена техніка направлена на комп’ютерно-технічну експертизу, за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.Нагадаємо, 25 листопада в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита.

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