В Печерській Лаврі зазвучить українська молитва, – Епіфаній

В Печерській Лаврі зазвучить українська молитва, – Епіфаній
2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври, вважає предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (2 грудня. - Ред.) ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу Помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині - Печерської Лаври", - написав він.

Епіфаній зазначив, що у різних людей ця подія може викликати різні емоції.

"Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень. Хтось обурюється, бо хоче, щоби все вже було розв’язане. Але не варто применшувати значення того, що відбулося - сьогодні Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона - як новонароджене немовля", - пише він.

Предстоятель УПЦ пообіцяв, що в святині українського народу зазвучить щоденна молитва рідною мовою "за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України".

Епіфаній закликав вірян зберігати спокій та працювати далі.

Нагадаємо, 2 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ не йдеться.

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Теги: Лавра, Епіфаній, молитва
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