ПЦУ зареєструвала Києво-Печерську Лавру як монастир у своєму складі

ПЦУ зареєструвала Києво-Печерську Лавру як монастир у своєму складі
У Православній церкві України зареєстрували статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви.

Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205), - про це йдеться на сайті ПЦУ.

З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації – чоловічого монастиря «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра». Тоді ж Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності.

Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу.

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Теги: Києво-Печерська лавра, ПЦУ
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