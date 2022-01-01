Автомайстер з Волині удосконалює дрони та лагодить автівки для військових. ВІДЕО

Владислав Гром від початку повномасштабної війни почав займатись удосконаленням дронів для захисників України та лагодить авто.



Про свою справу умілець розповів



За вісім місяців чоловік поремонтував уже декілька десятків автомобілів та удосконалив три дрони, які передав військовим.



Майстер розповідає: купує безпілотні літальні апарати за кордоном, також замовляє необхідні запчастини та складає їх у своїй майстерні. Додає: виходить утричі дешевше, ніж купувати в Україні.



"Після першого зробленого дрона почали дзвонити хлопці з передової, дякували. Так вирішив взятися за роботу над другим", – говорить Владислав Гром.



Крім дронів, у майстерні є інша робота, каже майстер: сюди привозять на техогляд і ремонт автомобілі, які поїдуть на передову. Авто для військових ремонтують поза чергою та безплатно, запчастини також купують за зниженими цінами.



Волонтер Руслан вчергове привіз у майстерню до Влада авто з передової. Каже: військовим часто доводиться їздити по бездоріжжю без фар, відповідно підвіска та ходова в машин не витримує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27-річний майстер СТОвід початку повномасштабної війни почав займатись удосконаленням дронів для захисників України та лагодить авто.Про свою справу умілець розповів Суспільному За вісім місяців чоловік поремонтував уже декілька десятків автомобілів та удосконалив три дрони, які передав військовим.Майстер розповідає: купує безпілотні літальні апарати за кордоном, також замовляє необхідні запчастини та складає їх у своїй майстерні. Додає: виходить утричі дешевше, ніж купувати в Україні."Після першого зробленого дрона почали дзвонити хлопці з передової, дякували. Так вирішив взятися за роботу над другим", – говорить Владислав Гром.Крім дронів, у майстерні є інша робота, каже майстер: сюди привозять на техогляд і ремонт автомобілі, які поїдуть на передову. Авто для військових ремонтують поза чергою та безплатно, запчастини також купують за зниженими цінами.Волонтер Руслан вчергове привіз у майстерню до Влада авто з передової. Каже: військовим часто доводиться їздити по бездоріжжю без фар, відповідно підвіска та ходова в машин не витримує.

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